Tragédia no RS é aviso sobre derrocada da sociedade com a mudança do clima

Imagine o que acontecerá com os milicianos no Rio de Janeiro com uma subida significativa do nível do mar e a desestruturação do sistema já contaminado e insuficiente de segurança pública?

Com uma tragédia que atingiu de forma ampla uma das 27 unidades da federação, o Estado brasileiro está penando para dar uma resposta efetiva. Pense, agora, a mesma coisa ocorrendo em diversos estados simultaneamente. A Força Nacional e as Forças Armadas não terão amplitude para garantir a anomia. Tão pouco governos vão ter recursos econômicos para dar garantir o mínimo. Veremos, nesses casos, a instalação da lei do mais forte. Ou, pior, do mais armado na disputa por comida, por água, por espaço.

O que estamos chamando hoje de inferno é apenas um aperitivo de nosso novo normal. Já ajustamos o termostato do planeta para a posição "gratinar os idiotas". E, neste momento, diante da falta de medidas eficazes tomadas por governos para reduzir as emissões de carbono (como podemos ver na hipocrisia da diferença entre o que governos dizem nas cúpulas da ONU sobre o clima e na ânsia por explorar novos poços de petróleo no dia a dia), estamos nos esforçando apenas para que o assado fique pronto antes da hora.

Nas próximas décadas, teremos milhões de refugiados ambientais por conta da subida no nível dos oceanos e pelos eventos climáticos extremos; fome em grande escala devido à redução e desertificação de áreas de produção e à perda da capacidade pesqueira; aumento na quantidade de pessoas doentes e subnutridas, além de conflitos e guerras em busca de água e de terra para plantar. Muita gente vai morrer no Brasil e no mundo. E os sobreviventes terão que adaptar sua vida para conviver com um ambiente mais hostil e violento.

O mundo tentava manter o aumento da temperatura global em 1,5 grau Celsius até 2100, mas já ultrapassamos a marca. Podemos chegar a 3, 4 ou 5 graus a mais. De acordo com o IPCC, com um limite de aumento de 2 graus Celsius na temperatura global, 37% da população global estará exposta a ondas de calor severas pelo menos uma vez a cada cinco anos (sim, o calor mata mais do que as chuvas); o nível do mar vai subir quase meio metro; a pesca reduzirá a produção em 3 milhões de toneladas e a agricultura produzirá 7% a menos de trigo nos trópicos. Mas se ficarmos em 2 graus, será lucro.

Claro que, ao final, os ricos comprarão sua proteção. Os mortos nos conflitos e guerras será, como sempre, principalmente os pobres. Conflitos por conta das mudanças climáticas já pipocam. A questão é se o Brasil, como conhecemos hoje, sobrevive a eles.