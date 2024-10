Em vitória de Moraes e do STF, Musk engole humilhação, cede, paga e X volta

Mas acionistas reclamaram que a cruzada ideológica de Musk tinha causado problemas financeiros para a empresa que garante acesso à internet por satélites. A ideologia do dinheiro falou mais alto, como sempre. Além disso, percebeu que a maioria dos brasileiros tocaram sua vida sem a rede e sem sua influência.

Com a suspensão, apenas aqueles que eram muito fãs da rede e a extrema direita continuaram acessando através de VPN, o que limitou a influência de Musk na campanha de primeiro turno. Poucos viram as suas tantas postagens atacando Moraes e o STF. O X retornou dois dias após o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Claro que Moraes vai negar que foi de propósito, mas essa demora no retorno do X ajudou a melhorar a qualidade da disputa mantendo longe canhões de fake news e de intolerância.

É importante frisar: a suspensão, ordenada, em 30 de agosto, foi uma decisão amarga, mas necessária. Não é admissível que qualquer pessoa, por mais rica que seja, decida quais leis e decisões judiciais vai cumprir ou não, como estava fazendo Musk. Principalmente para se promover como liderança global da extrema direita.

Amarga porque muito melhor seria uma plataforma que aceita cumprir o ordenamento jurídico do país em que ganha o seu cascalho, mantendo representantes legais para o devido diálogo, investindo em uma estrutura robusta de moderação de conteúdo (como o Twitter pré-Musk fazia antes) e atendendo a decisões judiciais que solicitam a remoção de publicações de ódio, intolerância, nazismo, pedofilia, planejamento de ataques em escolas, tentativas de golpe de Estado.

Não foi censura, portanto, mas um mínimo de respeito à soberania. E ao próprio capitalismo, uma vez que as mesmas regras devem valer para todos os empreendimentos que operam serviços em um mesmo país, sob o risco de concorrência desleal e favorecimento indevido. Por que Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, entre outros, seguem a lei e o X não?

No que pese o X/Twitter ser uma importante fonte de informação para jornalistas e cidadãos e para a fiscalização de atores públicos e a comunicação com eles, há muito a plataforma havia se transformado numa catapulta para espalhamento de mentiras. O ódio presente na rede não desaparece com a sua suspensão. Porém, ficou mais difícil de ser acessado e distribuído.