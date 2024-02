Troca de responsável por bets na Fazenda foi exigência de Lira

Pessoas próximas a Haddad afirmam que não valeria a pena deixar de aprovar pautas importantes para manter o cargo de Manssur. Logo cedo, o ministério divulgou comunicado dizendo que, na última sexta-feira (16), ele havia sido "exonerado do cargo a pedido" e "agradecendo o trabalho prestado por Francisco Manssur".

No ano passado, Lira emplacou o aliado André Fufuca (PP-MA) no Ministério dos Esportes e negociou a transferência da área que cuida de apostas esportivas para a pasta. Haddad, no entanto, conseguiu manter a área sob seu comando.