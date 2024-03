Lupi sobre revisão da vida toda: decisão da Justiça se acata

Lupi não quis responder se a pasta tem algum projeto para compensar as perdas dos aposentados que vão se prejudicar com a decisão do tribunal.

O governo federal atuou contra o pagamento aos aposentados por meio da revisão da vida toda. O INSS contestou uma decisão de dezembro 2022 do próprio STF que validava a medida.

De acordo com a equipe do presidente Lula, os gastos com a iniciativa em 2024 seriam de R$ 480 bilhões. O valor é contestado por entidades que representam os aposentados.

A decisão do STF se deu no âmbito de duas ações que discutiam a constitucionalidade de uma lei de 1999 sobre o fator previdenciário que é oposta à revisão da vida toda.