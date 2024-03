STF pauta ação que pode mudar foro privilegiado

Mas, com a decisão do STF em 2018, ao deixar o cargo, o processo foi enviado para a primeira instância.

"No caso dos autos, a tese trazida a debate não apenas é relevante, como também pode reconfigurar o alcance de um instituto que é essencial para assegurar o livre exercício de cargos públicos e mandatos eletivos, garantindo autonomia aos seus titulares", escreveu o ministro Gilmar Mendes, relator da ação, no despacho do dia 14 de março em que liberou o caso para a pauta no plenário do STF.