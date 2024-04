Negócio como o feito por Ronaldo com Cruzeiro será comum, diz autor da SAF

Advogado e coautor do texto que deu origem à Lei da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), José Francisco Manssur afirma que a operação feita pelo ex-jogador Ronaldo no Cruzeiro vai se tornar comum no futebol brasileiro.

"A mudança de controle de uma companhia é muito corriqueira em outros segmentos. No futebol, é a primeira vez, mas temos 58 SAFs, ainda vai acontecer muito", disse ele à coluna.

A lei da SAF entrou em vigor em 2021 e instituiu a possibilidade de os clubes de futebol virarem sociedades anônimas. Um ano depois, 24 clubes já operavam no modelo. Hoje são 58.