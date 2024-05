Fake news de bolsonaristas expõem decepção com Exército na era Lula

"Quando uma figura, que já foi ministro e é deputado federal, aparece fazendo sarcasmo com os militares, realmente chama atenção, é um passo além", diz o cientista político Claudio Couto, da FGV (Fundação Getulio Vargas), referindo a Salles-se. O parlamentar publicou um vídeo nesta sexta-feira (10) criticando o que classificou ironicamente de "eficiência logística".

Alguns motivos indicam a decepção de bolsonaristas com os militares: a falta de apoio à tentativa de golpe no fim de 2022; as críticas feitas por generais que se colocaram contra o plano de impedir a posse de Lula; a delação premiada do ex-major Mauro Cid; as declarações de militares na CPI do 8 de janeiro; a falta de intervenção no TSE (Tribunal Superior Eleitoral); e a atuação pacífica das Forças Armadas no atual governo.

De salvadores da pátria ao descrédito

Apoiadores e integrantes do governo Jair Bolsonaro tinham a ideia de que se manteriam no poder com o apoio das Forças Armadas. As faixas pedindo intervenção militar viraram uma marca das manifestações a favor do ex-presidente —incluindo nos atos de 7 de setembro.

"Não à toa os apoiadores foram acampar na frente do quartel. Não se dirigiam a qualquer um, mas especificamente aos militares. Usavam 'selva' (uma gíria de soldados e majores) como lema, além de toda a estética de inspiração militar, batendo continência e marchando", diz Couto.