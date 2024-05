Proposta de Haddad para Plano Safra é impraticável, dizem ruralistas

cada agricultura responde a clima, condições geográficas e vegetação específicas;

a falta de assistência técnica para diversificar produção inviabilizaria o plantio;

e os preços aumentariam por causa do custo para adaptar a produção, entre outros.

Ainda que a bancada ruralista seja, em sua maioria, oposição ao governo Lula — e, portanto, mais suscetível a criticar o Executivo —, a declaração do ministro tampouco encontra respaldo entre especialistas do setor, que também apontam diversos entraves para promover uma mudança no direcionamento do programa de crédito rural.

Arroz em risco

A declaração de Haddad vem na esteira da catástrofe climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e alagou a produção agrícola. O estado produz 70% de arroz do país e, agora, o mercado vê risco de inflação e desabastecimento do alimento.

"O ministro está vendo o momento de catástrofe no Brasil onde um estado tem produção com percentual significativo de um alimento, um grão essencial para o brasileiro", diz o deputado Sérgio Souza (MDB-PR), que já presidiu a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária).

Ele acrescenta que "entende a intenção" de Haddad, mas que o arroz está no sul por vários motivos: são áreas de baixio, com concentração de água, onde a cultura se instalou há séculos. Souza diz que o produtor rural busca o equilíbrio entre o custo de produção, o lucro e o eventual risco daquele cultivo. Portanto, afirma, o governo não pode impor a diversificação pelo Plano Safra, e sim apenas tentar estimular de alguma forma com o crédito rural, "senão fica inviável" para o produtor.