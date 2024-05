Ministério do Esporte negocia com CBF paralisar os campeonatos de futebol

O ministério, no entanto, espera chegar a um acordo sobre o prazo para oficializar o pedido, a fim de evitar uma crise com a confederação de futebol. A paralisação dos torneios nacionais afetaria times de fora do Rio Grande do Sul e que arrecadam com os estádios cheios.

Conforme informou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira, não há consenso entre os clubes da Série A sobre a paralisação do Brasileirão devido à tragédia no estado.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, disse que falta compreensão do tamanho da crise no estado. "Oferecem CT porque não sabem o que estamos passando", disse ele, respondendo ao fato de Palmeiras, São Paulo e Flamengo oferecerem seus centros de treinamento para Inter, Grêmio e Juventude.