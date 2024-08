PM truculenta e desordem pública assombram candidatos a vice em SP

A chapa foi costurada pelo deputado Rui Falcão (PT-SP) com o presidente Lula, em outubro do ano passado. Falcão participou do almoço na casa de Marta que oficializou a equipe, em janeiro. Depois, passou a coordenar a pré-campanha e a participar das reuniões do comitê em uma casa no Pacaembu, no mesmo imóvel onde foi montado o QG de Lula em 2022.

Em julho, se licenciou do mandato para trabalhar em tempo integral na coordenação em São Paulo e atuar como "a voz e os olhos do presidente na campanha", define um interlocutor.

Segurança pública em foco

O comando da polícia nas cidades fica sob a responsabilidade do governo do estado, mas o tema vai perpassar as eleições municipais por ser uma das maiores preocupações do brasileiro e por jogar o debate no campo da polarização — justamente o que interessa a petistas e a bolsonaristas.

Neste contexto, a atuação da Guarda Civil Metropolitana entrou no foco das campanhas. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) impôs o nome de Mello Araújo para a chapa de Nunes sob ameaça de apoiar outro candidato —por exemplo, o coach Pablo Marçal (PRTB)— e dividir os votos do eleitorado de direita.

Mas a associação de um nome tão conectado com a segurança pública pode ser um problema pelo histórico de violência da Polícia Militar com a população de baixa renda, em especial negros e pobres.