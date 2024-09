Moraes pede para PGR opinar sobre devolução de celular de ex-assessor

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para a a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar sobre a devolução do aparelho celular de seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro. A decisão é do dia 10.

Tagliaferro está no centro dos vazamentos de mensagens telefônicas sobre a atuação de Moraes quando presidiu o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Reportagens publicadas pela Folha revelaram mensagens trocadas entre Tagliaferro e um assessor do ministro no STF. Essas conversas indicariam atuação irregular de Moraes por usar de maneira informal a estrutura do TSE para abastecer investigações no Supremo.