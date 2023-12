Procurado, o Sebrae disse ao UOL que tem uma sindicância em andamento para apurar eventuais irregularidades na execução dos convênios firmados entre 2019 e 2020 — que ocorreram na gestão anterior. "A atual gestão do Sebrae atua em conformidade com as diretrizes dos seus órgãos de controle e a legislação vigente e preza pela absoluta transparência, governança dos recursos e cumprimento da sua missão institucional."

Foram analisados três convênios de 2019, com valor total de R$ 15,3 milhões, cujo objetivo seria promover atividades para micro e pequenas empresas. O prejuízo estimado dos potenciais desvios é de pelo menos R$ 9,8 milhões.

Funcionários-fantasmas

Um dos convênios analisados foi firmado com a CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil) com a proposta de promover a inclusão digital dos empreendedores individuais e de micro e pequenas empresas.

A CGU analisou 53 contratos com 12 empresas que equivalem a cerca de R$ 7,1 milhões e descobriu que as verbas bancavam "salários" extras para funcionários da CACB, de entidades ligadas à confederação ou do próprio Sebrae, além de bancar funcionários fantasma com empregos em outras empresas.

Em 46 contratos "verificou-se que os valores eram pré-estipulados e fixos, como se fossem 'salários' mensais variando de R$ 3 mil a 25 mil (em 25 contratos esses 'salários' foram entre R$ 10 mil e R$ 25 mil)", de acordo com a investigação.