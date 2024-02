Lula pagou R$ 5,4 bi do orçamento secreto de Bolsonaro; veja campeões

Quando o STF proibiu as emendas de relator, no final do governo Bolsonaro, havia bilhões de reais em investimentos empenhados (reservados para pagamento) de 2020 a 2022, mas que não tinham sido pagos. A Corte decidiu que permitiria os pagamentos, desde que eles não fossem usados "para atender solicitações de deputados, senadores" ou outros aliados.

Os pedidos de senadores e deputados, no entanto, já haviam sido atendidos quando o governo realizou os empenhos. Ou seja, as verbas já estavam carimbadas com "padrinhos" políticos, mesmo antes da decisão. Muitas vezes, parlamentares já haviam anunciado em suas bases eleitorais que eram responsáveis pelo envio daquele dinheiro para obras, saúde ou educação.

O governo Lula foi além do que já havia sido indicado, porém, e alguns pagamentos foram para atender novos pedidos. O pagamento do que foi empenhado a pedido de um padrinho virou um atendimento para outra pessoa, o que é chamado de "reapadrinhamento".

O secretário especial de assuntos federativos do governo Lula, André Ceciliano, é um dos novos padrinhos. Ao longo de 2023, ele recebeu pedidos de prefeituras para destravar pagamentos que já estavam empenhados a pedido de outros parlamentares. No controle do governo, ele consta como responsável por R$ 16,7 milhões em pagamentos para 11 cidades.

Uma ação no STF, proposta pelo partido Novo, alega que o Executivo está descumprindo a decisão da ação sobre orçamento secreto. O governo nega. A Secretaria de Relações Institucionais (SRI) diz estar fazendo os pagamentos dentro da lei, com base em um parecer da AGU (Advocacia-Geral da União) do final de 2022.