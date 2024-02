Prefeito contou como comprar emendas; depois, disse que estava 'brincando'

"De início eu fiquei chocado com esses áudios e tentei entender, porque ele mente sobre o valor do que eu pretendia destinar pra cidade e ainda me coloca no meio de um crime que nunca cometi. Mas acho que ele estava tentando atrair um opositor para o lado dele."

"Informo que destinei R$ 560 mil para a atenção básica de saúde do município, valor bem diferente do citado no áudio, e nenhum real na forma de transferência especial. Destinei para Formosa da mesma maneira que contemplei outros municípios da região em que fui votado, com ou sem apoio do prefeito", disse, em nota.

"Meu compromisso é com a população dessas cidades, que me escolheram como representante, de contribuir para melhorar a vida delas, independente dos acordos políticos. E conto com esse mesmo compromisso por parte dos gestores dos municípios, de aplicar corretamente os recursos enviados. Buscarei estar sempre acompanhando e fiscalizando esse uso para que de fato beneficie a população."