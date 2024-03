Passaporte de Filipe Martins passou pela imigração nos EUA

Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, tem um registro de imigração nos Estados Unidos com seu passaporte em 30 de dezembro de 2022, apesar de, segundo a Latam, haver um embarque em seu nome de Brasília para Curitiba um dia depois.

A entrada do ex-assessor no país estrangeiro foi citada como um dos elementos para justificar sua prisão preventiva.



Em depoimento à PF cujo sigilo foi levantado nesta sexta-feira (15), Martins disse não ter deixado o país no final do ano e alega ter viajado de Brasília a Curitiba, o que, segundo o site Poder360, foi confirmado pela Latam ao STF (Supremo Tribunal Federal).



A PF investiga se, de fato, Filipe Martins viajou a Curitiba -- o que significa que pode ter havido uma falsificação de sua entrada nos Estados Unidos -- ou se deixou o país. Para fontes da investigação, porém, ambas as hipóteses indicam que havia a intenção de ocultar das autoridades o paradeiro do investigado.

Segundo investigadores que trabalham no caso, o departamento de imigração dos Estados Unidos conferiu o passaporte de Filipe Martins em 30 de dezembro de 2022, quando a comitiva acompanhando o então presidente Jair Bolsonaro chegou ao país.



Além disso, como mostrou o site Metrópoles, há um registro de "chegada" de Filipe Martins nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 em Orlando, na Flórida, através do formulário I-94, preenchido por todos que chegam ao país.



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a Latam informe se Martins de fato embarcou no voo.