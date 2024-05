Agricultores deslocados por barragem nos anos 80 hoje estão sem água em PE

No mesmo sistema de irrigação às margens do rio São Francisco, milhares de pequenos produtores rurais estão sem água e outros, do outro lado do rio, abastecidos. Na Bahia, houve emendas parlamentares para bancar os gastos; em Pernambuco, não.

Em 4 de maio, a empresa contratada para abastecer as casas e assentamentos rurais do sistema Itaparica paralisou os serviços por incapacidade de pagamento da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

Após quatro dias sem água, as famílias que moram na região conseguiram religar uma parte das bombas através de uma vaquinha, contribuindo com R$ 60 por família, mas a solução é provisória.