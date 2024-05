Distribuição de emendas na saúde privilegia prefeituras ligadas a Lira

A cidade de Maceió (AL), com o prefeito João Henrique Caldas (PL), aliado de Lira, fez o segundo maior pedido por verbas, de R$ 22,8 milhões. JHC tenta a reeleição neste ano e deve concorrer contra Rafael Brito (MDB), do grupo do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Há previsão neste ano para R$ 4,5 bilhões em emendas de comissão controladas pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, valor recorde para a área. No ano passado, esse tipo de emenda foi usado prioritariamente para obras de desenvolvimento regional.

O deputado Dr. Francisco (PT-PI), presidente da comissão, é responsável por enviar os pedidos ao ministério. Em março, ele disse ao UOL que ouviria líderes partidários para deliberar sobre as indicações. Procurado novamente, ele não respondeu.

A comissão já fez indicações de onde devem ser aplicados R$ 2,8 bilhões, mas o governo não começou a fazer os pagamentos. Congressistas querem as emendas executadas antes das eleições municipais, já que é proibido distribuir emendas em período eleitoral.

Outro município alagoano privilegiado é São Miguel dos Campos, que deve receber R$ 20,2 milhões. Embora o prefeito, George Clemente, seja do MDB, é mais próximo de Lira do que do clã de Calheiros, e até já entregou ao presidente da Câmara um título de cidadão honorário miguelense.