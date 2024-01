Festa do Emmy Awards. O "Oscar da Televisão" entrega os prêmios na noite de segunda (15). As séries Succession, The Last of Us e The White Lotus lideram a lista de indicações. Leia em Splash.

TERÇA, 16

Expectativa para as notas. O resultado do Enem 2023 será divulgado na terça (16). Com base nos notas das provas, os candidatos poderão se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) entre os dias 22 e 25 de janeiro, e aguardar a primeira chamada do processo seletivo para o dia 30. Veja como acessar os resultados.

Serviços na economia. O IBGE divulga na terça (16) os dados da Pesquisa Mensal de Serviços referente a novembro de 2023. Em outubro, o índice registrou queda de 0,60% em relação a setembro, e alta acumulada de 3,6% em 12 meses. Na quarta (17) saem os números do comércio de novembro.

Copa Africana de Nações. Na terça (16) vão se enfrentar Burkina Fasso x Mauritânia, às 11h; Tunísia x Namíbia, às 14h, e Mali x África do Sul, às 17h. Para quarta (17), estava prevista a estreia do Marrocos contra a Tanzânia, mas a seleção marroquina desistiu devido a conflitos com a Argélia, país que sedia a Copa. Leia aqui. Às 17h de quarta (17), jogam Congo RD x Zâmbia.