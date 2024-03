STF retoma julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha

Na Super Terça nos EUA, 15 estados e um território realizam as primárias para a eleição presidencial ao mesmo tempo. Após terem vencido no estado de Michigan, as indicações de Joe Biden e Donald Trump nos partidos Democrata e Republicano são dadas como praticamente certas.

QUARTA, 6

Além da descriminalização do porte de maconha, o STF tem na pauta o processo que discute a anulação de provas obtidas por meio de "perfilamento racial", ou abordagem racista, motivada pela cor da pele dos suspeitos de crime.

O IBGE divulga os números da produção industrial de janeiro. Em dezembro, foi registrado crescimento de 1,1% em relação a novembro. Em 12 meses, o crescimento acumulado do setor é pequeno, de 0,2%.

Na esteira do saldo recorde de US$ 98 bilhões em 2023, saem os números da balança comercial brasileira de janeiro; em dezembro, as exportações somaram US$ 28,8 bilhões, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento.