Haddad preside reunião do G20 com ministros de finanças em São Paulo

SÁBADO, 2

Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 começa às 12h, com transmissão da Band.

Pelo Paulistão, tem Corinthians x Santo André às 16h de sábado, e no domingo jogam Red Bull Bragantino x Santos, às 18h e São Paulo x Palmeiras às 20h.

O festival de punk pop I Wanna Be Tour reúne 12 atrações e faz turnê por cinco cidades: São Paulo no sábado (2), Curitiba no domingo (3), Recife na quarta (6), Rio no sábado (9) e Belo Horizonte no domingo (10). São bandas nacionais e internacionais: Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T's e Fresno.

Boa semana!