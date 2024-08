Campanha de Tabata vê esperança com cenário instável criado por Marçal

A entrada de Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo mexeu com todas as campanhas e esse "cenário instável" é a aposta da deputada Tabata Amaral (PSB) para manter as esperanças de vitória.

Com menos de 50 segundos no horário obrigatório de rádio e TV, a candidata aposta nos debates/sabatinas e nas redes sociais para convencer o eleitor paulistano. Seu objetivo é ser protagonista de uma reviravolta na campanha, já que ela aparece nas pesquisas tecnicamente empatada com Marçal e Datena, os três atrás de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB).

O principal desafio dado ao marqueteiro Pedro Simões é tornar Tabata conhecida para além da "menina pobre que estudou em Harvard". A meta é mostrar que ela tem uma história pessoal que muitos eleitores podem se identificar: veio de uma família pobre, com familiares com problemas com álcool e drogas.