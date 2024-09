Justiça obriga Marçal a tirar do ar site para imprimir material de campanha

"Os dispositivos legais não deixam dúvidas que a conduta do requerido, ao disponibilizar em seu site a arte para a confecção de material de propaganda por particulares, sem qualquer tipo de controle da Justiça Eleitoral, viola o disposto na Lei Eleitoral, permitindo ao candidato representado ter à sua disposição uma quantidade imensurável de material propagandístico, sem a necessidade de gastar sua própria verba de campanha, causando desequilíbrio no pleito eleitoral", escreveu a magistrada.

A lei eleitoral estabelece que a confecção de material de campanha é de responsabilidade exclusiva do partido político, da federação ou do candidato.

A Justiça, no entanto, apenas retirou o site do ar e não aplicou multa contra Marçal, porque a hipótese de disponibilização do material para a impressão pela internet não está prevista na legislação. E aplicação de multa só pode ser feita em casos concretos.

A defesa de Marçal alegou que a legislação não estabelece que a confecção de material de campanha deve ser feita "exclusivamente" por partidos políticos e que apenas "eventuais problemas devem ser de responsabilidade do candidato". A magistrada não considerou o argumento. Procurados, os advogados do candidato informaram que vão recorrer.

Boné do Marçal

Em outro processo, também movido por Datena, o juiz Murillo D'Avila Vianna Cotrim determinou que um site de venda do boné com o M de Marçal configura material eleitoral.