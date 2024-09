Debate 'sem confronto' da Prefeitura de São Paulo virou briga de rua

O que era para ser um debate "sem confronto" para a Prefeitura de São Paulo virou, literalmente, uma briga de rua.

Depois do episódio da cadeirada, agora temos um soco de um assessor do candidato Pablo Marçal (PRTB) no marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que sangrou bastante.

Nunes e Marçal já haviam tido um bate-boca, mas antes de começar o debate, com as agressões verbais que já viraram até lugar comum: "tchutchuca do PCC" e "condenadinho".