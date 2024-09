Indicado por Marçal usou dengue para driblar licitação, mas nega corrupção

Em julho deste ano, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) de Goiás determinou o afastamento de Pollara da secretaria de Saúde da prefeitura de Goiânia por três meses por suspeitas de "má-fé" na contratação de sistema web, funcionários e ambulâncias para o Samu.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Contas (MPC), o secretário pretendia fazer a contratação, sem licitação, e utilizou como justificativa a epidemia de dengue. O órgão questionou o motivo e argumentou que a epidemia não sobrecarregava o sistema, que tinha problemas históricos.

Na versão de Pollara, ele assumiu o cargo com o Samu praticamente inoperante: das 18 ambulâncias, 15 estavam quebradas e havia apenas uma linha telefônica. Ele sustenta que foi aconselhado por assessores a utilizar a justificativa da epidemia de dengue para reduzir a burocracia e acelerar o processo.

"Isso aqui (o Samu) estava assim há 12 anos. Quando você é secretário, conta com sua assessoria. Eles me disseram que era mais fácil utilizar a epidemia da dengue", afirmou.

Mesmo diante do alerta dos órgãos de fiscalização, Pollara seguiu em frente e chegou a abrir um orçamento para o aluguel das ambulâncias e a contratação dos funcionários. E, por conta disso, teria sido afastado.

O TCM, no entanto, concordou em reduzir o prazo do afastamento de três meses para 45 dias. E, durante esse período, as contratações para o Samu foram realizadas.