Gleisi critica Fux e diz que proibir bets só para pobres é "preconceituoso"

Estudo do Banco Central mostrou que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets via Pix no mês de agosto - valor que equivale a 20% do total repassado pelo programa no mês.

A medida de Fux é mais suave do que está sendo solicitado pela Procuradoria Geral da República (PGR). O procurador-geral, Paulo Gonet, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) pedindo a suspensão das leis que permitem o funcionamento das bets no país.

Polêmica

"Por que algo que faria mal para os pobres, não faria mal para todo mundo?", questiona a professora do Insper e especialista em distribuição de renda, Laura Muller Machado.

Na sua avaliação, é preciso entrar com mecanismos de educação financeira para os mais pobres ao invés de regular os seus gastos. Tentativas anteriores de limitar o escopo de produtos nos quais os beneficiários de programas sociais poderiam usar os recursos foram mal sucedidas.

Para o professor da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, há argumentos para os dois lados.