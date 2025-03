Até general Heleno, 'eminência parda' de Bolsonaro, abandona ex-presidente

A defesa de Heleno não nega o 8 de Janeiro, nem a tentativa de golpe de Estado. Diz apenas que Heleno não participou de nenhuma organização criminosa e que não sabia de nada.

Seu advogado esquece dessa reunião ministerial gravada, pergunta qual é o valor de prova de sua famosa agenda que ninguém viu, e argumenta que o próprio Mauro Cid afirmou que as falas de Heleno a favor de uma ruptura institucional e da ditadura eram "por causa da idade".

Já era esperado que os demais réus tentassem salvar sua própria pele.

Talvez com exceção do almirante Garnier dos Santos, praticamente todos foram na mesma linha de não negar a tentativa de golpe, mas apenas tentar se desvencilhar dela.

Geralmente quando as organizações criminosas naufragam, é uma salve-se quem puder.

Só provoca espanto a forma com que o advogado de Heleno, que foi chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do governo Bolsonaro, tenta transformar o general em um velhinho que nada sabia e nada viu.