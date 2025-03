Qual é o mais feio? Itapevi gasta milhões em cópia do mercado de Santos

Em 2023, o site da prefeitura de Itapevi tinha divulgado outro projeto, quando a construção começou. Igualmente ruim, mas parecia um pouquinho mais original. Não é um rincão pobre. Itapevi é vizinha de São Roque, Cotia e Barueri, onde se escondem ou se isolam muitos ricos que trabalham e faturam na capital.

Fim da beleza

Com 420 mil habitantes e potencialmente turística, Santos ignora qualquer ambição arquitetônica há décadas. Mas até os números andam suspeitos. O tal Mercado de Peixes, com cara de Mosca de filme de terror, custou R$ 86 milhões em 2020. Foi "bancado" pela iniciativa privada, tão pouco inspirada quanto o poder público, como compensação por troca de potencial construtivo com a prefeitura. Estranho esse valor tão inflacionado. Nisso, Itapevi saiu ganhando —cinco anos depois, pagou um quarto do valor pela mesma geringonça.

O então prefeito de Santos que entregou o mercado caríssimo, o tucano Paulo Alexandre Barbosa, filho de um prefeito biônico, chamou o mercado de "o mais moderno do Brasil".

Na inauguração do mercado de Itapevi em dezembro, quando ainda não estava pronto, o ex-prefeito Igor Soares e o atual (então eleito), Marcos Godoy, ambos do Podemos, elogiaram o "design moderno e a arquitetura contemporânea" do espaço espelhado. Políticos da direita nacional, que aprendem sobre arquitetura com o "Brasil Paralelo", não podem lamentar o fim da beleza. Eles promovem esse fim em cada oportunidade.

