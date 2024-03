Ao indicar Nikolas para a Educação, PL opta pelo circo em vez da política

A dobradinha entre Nikolas e a também bolsonarista Carol de Toni (PL-SC), presidente da CCJ, é esperada. O fast track da extrema direita pode dar luz às pautas antieducativas promovidas pelo grupo.

O vídeo a seguir, peça de campanha de Nikolas durante as eleições de 2022, traz um possível resumo da ópera: defesa do homeschooling; soluções do sistema de ensino privado às escolas estatais; incluir no ECA a tipificação do crime de doutrinação política nas escolas públicas; erradicar o sistema de cotas raciais. Tudo amarrado com o lacre nonsense no final: "Paulo Freire nunca mais".

Que bizarrices desse quilate avancem para se tornar leis factíveis é algo a se discutir. Se avançarem, serão questionadas na Justiça. É desanimador, porém, que uma área com tantas problemas concretos como a educação se encontre submetida aos delíros das cortinas de fumaça do bolsonarismo.

Nikolas não possui nenhuma credencial para liderar a CE. Zero. Foi condenado por transfobia, responde a processo por fake news e foi salvo do um processo de cassação na prancha do pirata da Comissão de Ética.

Sua indicação, como o próprio PL admite, responde a um único critério técnico: provocação. Pelas regras da Câmara, é justo que o PL, dono da maior bancada, possa indicar prioritariamente os comandantes da Comissão. E a política do PL é provocar.