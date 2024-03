Banimento de livros mostra que espírito do Escola Sem Partido segue vivo

A função da educação não deveria ser "proteger" seus estudantes, se por proteção se entende viver confinado a uma bolha de negacionismo do mundo, ignorando, por exemplo, que no Brasil a idade média da primeira relação sexual é de 14 anos para homens e 15 para mulheres; mais de 20 mil meninas com menos de 15 anos engravidam todos os anos; o racismo é um componente estruturante da sociedade brasileira e que a hiperssexualização do homem negro é uma de suas manifestações.

Uma escola preocupada em formar jovens preparados para tomar decisões conscientes e por conta própria deveria debater esses temas sem assombros, com a mediação e a contextualização adequadas. Além, de, é claro, familiarizar seus alunos com as produções culturais de excelência. "O Avesso da Pele", como se sabe, é vencedor do prestigioso Prêmio Jabuti de literatura.

Não é esse o caminho escolhido pelos ultraconservadores, herdeiros vitaminados do Escola Sem Partido. Cada um desses novos escândalos fabricados é uma chance a mais de aparecer, ganhar minutos de fama ou votos. Quando têm algum poder nas mãos, o estrago é pior.

Na aprovação da Base Nacional Comum Curricular, deputados da bancada evangélica saíram dando "control F" no documento do Projeto de Lei para limar do texto os termos "educação sexual" e "identidade de gênero".

Na literalidade que os caracteriza, acabaram varrendo do mapa até expressões como "gênero musical".

Na aprovação do Novo Ensino Médio, conseguiram riscar do currículo a oferta de Sociologia e de Filosofia, disciplinas voltadas para a instrumentalização do pensamento crítico - ou simplesmente "comunistas", no olhar dos opositores.