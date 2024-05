'Encantadora como o piano': pesquisador propõe novo olhar para a matemática

Outro princípio importante, além do erro, é o papel da velocidade, pois, para muitos professores, o aluno mais rápido é o mais inteligente. Isso cria uma "corrida" em que só um vence, como se a matemática fosse só para um, e não para todos.

Muitos matemáticos destacam a necessidade de valorizar o pensamento cuidadoso, lento, que tem sentido — e isso leva tempo. Essa ideia da resposta imediata para os problemas é muito prejudicial ao aprendizado na escola.

Seria necessário, também, repensar a velocidade do currículo? Há uma lista extensa de conteúdos que os professores devem cumprir na aula de matemática.

Com certeza. Com menos temas, e maior profundidade — é o que nos ensinam os países asiáticos, por exemplo, que são muito bem-sucedidos nas provas de matemática. Na escola brasileira, normalizamos o fato de que não há tempo para se entender. Há o currículo, mas quem está acompanhando?

Culpamos o aluno, e não as práticas. Sim, nós podemos mudar as normas da sala de aula, no que diz respeito à velocidade, é o que propõe a abordagem MM. São mudanças pequenas, mas com efeitos grandes, no sentido de que a experiência da sala de aula seja humana, e não de medo e julgamentos.

Nossa experiência mostra: quando damos aos alunos tarefas desafiadoras, com tempo para cumpri-las, eles fazem jus ao desafio, e não apenas os alunos com as melhores notas.