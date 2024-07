Candidatas a escola cívico-militar são amostra distorcida da rede de SP

A média do Idesp das escolas candidatas é superior à média estadual tanto nos anos finais do Ensino Fundamental (3% maior) quanto no Médio (12% maior).

tanto nos anos finais do Ensino Fundamental (3% maior) quanto no Médio (12% maior). As interessadas têm menos escolas entre a faixa das mais vulneráveis: apenas 6% nos anos finais do Fundamental 2 e 5% no Médio. O esperado, num conjunto igual à média do estado, seria 10%.

apenas 6% nos anos finais do Fundamental 2 e 5% no Médio. O esperado, num conjunto igual à média do estado, seria 10%. De outro lado, há mais escolas entre a "elite" do estado do que na média: 12% no Fundamental 2 e 14% no Médio -- novamente, o esperado na média é de 10%.

Críticos do modelo alertam que o resultado, que já é superior à média paulista, pode ser anunciado no futuro como uma falsa conquista do modelo cívico-militar.

"Distorcendo a amostra, acaba-se produzindo de maneira artificial uma melhoria no resultado. Privilegiando escolas de bom Idesp, passa-se a falsa ideia de que uma determinada política educacional é eficaz do ponto de vista da avaliação externa", diz Fernando Cássio, professor da Faculdade de Educação da USP (FEUSP).

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo diz que os dados do Idesp serão utilizados para selecionar as 45 unidades que tiverem o parecer favorável da comunidade escolar para a adesão ao programa — as votações nas escolas ocorrem na primeira quinzena de agosto. "As escolas com o menor desempenho terão prioridade para a seleção", afirma a nota.

Melhores notas, menos vulneráveis e mais escolas "de elite"

Cássio diz que amostras semelhantes à encontrada entre as candidatas à militarização têm sido "classicamente utilizadas" por várias redes de ensino do país para criar uma espécie de "efeito de demonstração" das escolas com propostas diferenciadas.