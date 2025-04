Polêmicos, cursos a distância têm 2 em cada 3 ingressantes nas faculdades

Naquele ano, as regras para o credenciamento de instituições superiores e a abertura de polos de apoio aos cursos a distância foram afrouxadas. As modificações facilitaram a expansão de instituições superiores e criação de novos polos de apoio presenciais.

Os estudantes por trás das telas

Para Tayliny Silva, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas e mãe de Benício, de três anos, mais do que uma escolha, a modalidade EAD foi o caminho para voltar a estudar. "Eu estava fazendo história na Udesc [Universidade do Estado de Santa Catarina] e tive que trancar no último semestre por questões financeiras. Por mais que seja uma faculdade pública, eu não consegui permanecer lá. E na minha época a bolsa ainda era só de R$ 400, né?", diz.

Quando Tayliny descobriu que estava grávida, ela e o companheiro, Taz Assunção, traçaram um plano para que ambos conseguissem concluir um curso superior, sem afetar o orçamento da casa nem a criação de Benício. "Hoje a gente priorizou fazer assim: eu fico na EAD e o meu companheiro vai para o presencial. Nós dois temos que ter diploma, só que um dos dois tem que ficar em casa para quando precisar", afirma.

Já para Danielle Ramos da Silva, a graduação em design gráfico é um caminho para se qualificar ainda mais na profissão. A carioca trabalha com produção gráfica, criando artes para convites, cartões de visita e topos de bolo. Para ela, a escolha da modalidade foi motivada pela acessibilidade da EAD. "Eu sou portadora de deficiência física. Como tenho dificuldade de locomoção, preferi fazer a distância", declara. A estudante está cursando o primeiro semestre do curso no polo Unicesumar de Piabetá, região na baixada fluminense.

Primeiro membro da família a concluir o ensino superior, Adir da Conceição terminou no final de 2023 o curso de administração pública EAD na UFF (Universidade Federal Fluminense). Ao longo dos quatro anos de graduação, o estudante travou uma luta em prol da representação estudantil EAD. Hoje, mais do que a conquista do diploma, Adir também celebra os avanços alcançados em nome dos estudantes da modalidade, por meio do Centro Acadêmico de Administração Pública (CA3E), do qual foi vice-presidente.