Delcídio, que era do PT à época, havia dito que Lula pedira a ele para "segurar" a delação premiada de Cerveró, mas a Justiça considerou que ele não conseguiu comprovar o pedido de interferência.

"Ao contrário do que sustenta Delcídio, na ação penal mencionada o magistrado reconheceu que não houve a prática de crime de obstrução de justiça por parte de Lula, que foi absolvido ante o deficiente conjunto probatório e a falta de credibilidade do testemunho do ex-senador", afirmou na decisão o desembargador José Rubens Queiroz Gomes, relator do processo no TJ.

Lula queria R$ 1,5 milhão de indenização. Afirmou que a acusação era "ofensiva" e "mentirosa".

O ex-senador ainda pode recorrer.

Ele disse no processo que não mentiu e não falseou a verdade, tendo sido "prudente e corajoso". "Apenas revelou-se um fato", declarou.

Afirmou que Lula, ao processá-lo, tentava intimidá-lo. "A intenção é clara: constranger e intimidar a todos que se opõe ao seu projeto de poder."