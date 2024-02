Justiça manda penhorar pagamento da Globo para a Vai-Vai

Maior campeã do Carnaval paulista com 15 títulos, a escola ficou em último lugar no desfile daquele ano e deixou de pagar várias parcelas do pagamento acertado em contrato.

A Vai-Vai ainda pode recorrer da decisão da penhora, que atinge também os valores a serem pagos pela SPTuris, empresa de economia mista vinculada à Prefeitura de São Paulo responsável pela promoção de atividades turísticas na cidade.

Outro lado: A escola disse à coluna que o pagamento já foi feito e enviou um vídeo gravado pelo carnavalesco no qual ele confirma que a dívida já foi quitada.

Fundada em 1930, a Vai-Vai é uma das escolas mais tradicionais do carnaval paulistano, tendo sido criada no bairro do Bixiga por um grupo de sambistas que acompanhavam os jogos de um time de futebol de várzea dos anos 20 chamado "Cai-Cai".

Após sofrer um segundo rebaixamento em 2022, a Vai-Vai retorna novamente neste ano para o Grupo Especial, abrindo a segunda noite de desfile no Sambódromo do Anhembi, no sábado, com o samba-enredo "Capítulo 4, versículo 3- Da rua e do povo, o hip-hop: um manifesto paulistano."