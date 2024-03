Daniel Alves será julgado sob acusação de usurpar música de sertanejos

A música, cuja letra diz que "tudo vai passar" e "é só acreditar", foi gravada em um clipe do qual participaram cantores famosos como Fábio Jr., Nando Reis, Carlinhos Brown, Sandra de Sá e Roberta Miranda, entre outros.

Os compositores dizem que Daniel lhes "usurpou" a autoria da canção. A defesa nega (leia mais abaixo).

Viagem a convite e inclusão de versos

De acordo com o relato que fizeram à Justiça, no início de 2016, Giuliano foi para a Espanha a convite de Daniel, que à época jogava no Barcelona. O atleta tinha interesse em entrar no mercado da música e o objetivo da conversa seria tratar de uma futura parceria.

Segundo o compositor, no ano seguinte, em uma nova reunião, na Itália, ele teria mostrado a canção "Avião", que fizera com o filho, para o atleta.

Daniel teria adorado a música, que seria uma homenagem ao avô de Giuliano, chegando a se emocionar. O jogador, então, teria sugerido escrever alguns versos para serem incluídos na obra, o que acabou ocorrendo, sempre de acordo com o relato feito à Justiça.