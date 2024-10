Justiça manda Universal devolver ônibus doado por fiel: 'Fui coagido'

A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada pela Justiça paulista a devolver um ônibus doado em 2014 por um fiel arrependido.

À Justiça, o homem disse ter sido coagido pelos pastores da Igreja a fazer a doação.

Morador de Ribeirão Preto, no interior paulista, ele contou no processo ter procurado a Universal em um momento de desespero, com problemas familiares e psíquicos. Disse que chegou até mesmo a pensar em suicídio.