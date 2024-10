Dudu Camargo tem recurso negado e é condenado por apalpar cantora Simony

Dudu Camargo se defendeu no processo afirmando que tocou "acidentalmente" a pele da apresentadora, e que retirou a mão imediatamente.

"É mentira que tenha apalpado a requerente [Simony]", afirmou à Justiça o advogado Iago Tavares, que o representa. "Durante toda a curta entrevista, a relação entre as partes foi de cordialidade. São dois artistas de televisão que por cerca de quatro minutos trocaram comentários jocosos para um programa de TV que segue essa linha."

O advogado disse que as imagens do programa deixam claro a "ausência de malícia", e que Simony concordou com o "selinho". "Não há nada forçado ou obsceno nas imagens, nem sequer vestígio de intenção de cunho sexual."

Condenado em primeira instância em maio do ano passado, Dudu recorreu da sentença, mas os desembargadores do Tribunal de Justiça mantiveram a decisão.

Justiça vê claro constrangimento da vítima

Em julgamento realizado ontem, a desembargadora Mônica de Carvalho, relatora do processo, afirmou que nas imagens "é visível o constrangimento da vítima com o comportamento do réu".