Sequestrador de Marcelinho Carioca é condenado a 32 anos de prisão

Thauannata Lopes dos Santos e Camily Novais da Silva, que seriam as responsáveis por procurar amigos e familiares das vítimas para a extorsão, receberam uma punição de 21 anos e quatro meses de prisão.

Wadson Fernandes Santos e Eliane Amorim, que teriam fornecido as contas bancárias para o recebimento dos pagamentos, sacado e transferido o dinheiro, foram condenados a 24 anos e 4 meses de prisão.

Matheus, apontado como a terceira pessoa que rendeu Marcelinho e Taís na Mercedes, estava foragido à época do primeiro julgamento, e o seu processo foi desmembrado.

Ele ainda pode recorrer.

Na defesa apresentada à Justiça, ele afirmou ter sido denunciado por uma única impressão digital achada no vidro traseiro do automóvel.

"Caso o acusado tivesse efetivamente participado dos crimes, constariam mais impressões digitais no veículo, até mesmo pelo tempo em que as vítimas ficaram com os roubadores", afirmou sua defesa no processo.