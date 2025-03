MC Ryan é condenado por copiar em funks versos feitos por motoboy

"Comprei um carro que antes só via nos filmes, vi meus centavos escorrendo pelas vitrines", reproduzido na música "Milhões de Etapas"

"Me orgulho de tudo que vivi no passado. Não sou sortudo e sim abençoado", copiado na música "Um dia vai chegar"

Na ação, Gabriel disse que, ao saber do plágio, mandou uma mensagem via Instagram para Mc Ryan, que respondeu: "nenhum momento copiei, e sim me espirei [sic]. Desculpa algo errado, mas uso você muito de espiração [sic]".

Como retribuição, o funkeiro, que no ano passado foi o segundo músico mais ouvido no Spotify Brasil, teria prometido gravar uma música em parceria com Gabriel, mas, posteriormente, parou de responder às mensagens do motoboy.

O juiz Fabio D' Urso, ao condenar o funkeiro, disse que os prints das conversas não deixam dúvidas de que a reprodução dos versos ocorreu de forma intencional. Além da indenização de R$ 100 mil, o magistrado determinou que o crédito de Gabriel seja incluído em todas as plataformas nas quais as músicas são tocadas.

Foram condenados também a gravadora GR6 Eventos e o cantor Felippe Oliveira (MC PP da VS), parceiro de Ryan nas canções. Eles ainda podem recorrer.

Na defesa apresentada à Justiça, os músicos e a gravadora afirmam que as frases reproduzidas não são obras intelectuais protegidas pela legislação do direito autoral, pois carecem dos requisitos de "originalidade" e "criatividade".