"Fala-se que os líderes podem voltar atrás, mas eu não acredito. Eles já derrubaram vários dos nossos requerimentos. Estão passando o trator", disse.

O relator afirma que poderia fechar acordo com os governistas para aprovar seu relatório, mas teria que não pedir o indiciamento de alguns dos 15 nomes que pretende propor.

Entre os nomes, ele não abre mão do indiciamento do deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), que é titular do colegiado.

"Seria impossível fechar o meu relatório sem indiciá-lo", disse. Salles repetiu argumento já apresentado ao repórter Felipe Pereira, do UOL: "As provas contra o Valmir são muito robustas."

Líder do MST no sul da Bahia, Assunção deve ser responsabilizado no relatório de Salles por abusos contra outros integrantes do movimento, tais como queima de residências e trabalho compulsório sem remuneração.

Assunção tem evitado falar publicamente sobre o indiciamento. Na CPI, sempre negou as acusações do relator. Em sua última entrevista, há duas semanas, declarou: "Não é esta CPI que vai impedir que os movimentos populares continuem lutando. Independente do relatório final."