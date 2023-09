A PF investiga desvios de verbas de emendas parlamentares destinadas à Prefeitura por meio da estatal Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba). Entre as suspeitas, há uma estrada que beneficiaria a fazenda da família do ministro e da prefeita.

Luiz Roberto Barroso já determinou o afastamento temporário de Luanna Rezende do cargo, mas negou pedido da PF para estender a operação de busca e apreensão à residência do ministro das Comunicações.

O presidente Lula não deixou claro aos interlocutores o que considerará como "medidas efetivas da Justiça" que poderão levar ao afastamento do ministro.

O presidente afirmou que já foi alvo de injustiças e não pretende tomar "medidas açodadas", mas que também não pode deixar o governo exposto.