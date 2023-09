Lira se disse impressionado com Lula. Nas conversas após o discurso de Lula na ONU, Lira comentou mais de uma vez que estava "muito impressionado" com o desempenho do petista, especialmente se comparado com os discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ele também apoiou.

Lira adotou postura de membro da equipe de Lula. Apesar de ter tentado manter a liturgia de seu cargo durante os eventos em que participou, Lira sempre adotou a postura de um membro da equipe do presidente Lula. O problema é que o presidente da Câmara divide o comando de seu partido, o PP, com o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira (PI), que costuma fazer oposição cerrada a Lula.

Ciro Nogueira fez críticas a Lula após discurso na ONU. Enquanto Lira acompanhava Lula na viagem, como membro da base governista, Ciro criticava Lula no Twitter ao dizer que o "Brasil completamente sitiado por facções criminosas, caos financeiro sem precedentes nas prefeituras pela queda de arrecadação e Lula 3 sempre fora do Brasil. Quer dar lições ao mundo, mas não faz o dever de casa. O piloto sumiu!".

Um se finge de policial bonzinho e o outro faz o papel de violento. Apesar da aparente rota de colisão, Lira e Ciro estão jogando juntos o tempo inteiro para arrancar tudo do adversário. Ciro Nogueira comanda a parcela oposicionista do Centrão, disposta a votar contra o governo, enquanto Lira vem no ouvido do presidente e oferece seus esforços para aprovar os projetos de interesse do país. Para isso, só precisa de uns carguinhos e da liberação de algumas emendas para acalmar os ânimos no Congresso.

Dupla já conseguiu bastante coisa do governo. Foi agindo dessa forma que Lira e Ciro arrancaram do presidente três ministérios para o União Brasil e dois para o PP, além de outros para integrantes do Centrão. Além disso, Lira está prestes a levar a presidência da Caixa Econômica Federal e quase todas as diretorias do banco.

Caixa poderá dar grandes poderes para Lira. O balanço de 2022 da Caixa revelou que sua Carteira de Crédito Ampliada totalizou R$ 1 trilhão, enquanto as operações de crédito comercial com pessoas físicas somaram R$ 142 bilhões e a Caixa ainda fechou o ano com 151 milhões de clientes e 3.372 agências espalhadas por todo o país. Toda essa capilaridade e esse dinheiro dão a qualquer político um poder inimaginável.