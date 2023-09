Moraes solta 4 suspeitos de fraudar cartão de vacina de Bolsonaro e aliados

Todos eles estavam presos havia mais de quatro meses, desde o dia 3 de maio. Os quatro foram alvos da Operação Venire, da Polícia Federal. Na ocasião, a PF também prendeu o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e fez buscas na casa do ex-presidente em Brasília.

Outros dois presos nessa operação já tinham sido soltos: além de Mauro Cid, Moraes já havia liberado o ex-policial militar Max Guilherme Machado de Moura, outro ex-assessor de Bolsonaro.

Passaportes cancelados e portes de armas suspensos

Segundo Moraes, as prisões não são mais necessárias. Isso porque a PF já encerrou suas diligências e, dessa forma, a liberdade dos quatro suspeitos não pode mais atrapalhar as investigações.

O ministro cancelou o passaporte e suspendeu o porte de arma dos investigados. Além disso, todos eles terão de usar tornozeleira eletrônica, ficam proibidos de usar redes sociais e de se comunicar com outros envolvidos no caso.