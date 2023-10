A decisão confirma a determinação do Tribunal de Justiça do Paraná que sentenciou o homem ao regime de prisão semiaberto e o equivalente a 8 dias-multa.

O acusado havia sido absolvido em primeira instância, mas Toffoli e Nunes Marques confirmaram uma decisão monocrática de André Mendonça que manteve a condenação por liminar, recusando-se a aplicar o princípio da insignificância do valor. Os itens somavam R$ 124,74. O que equivalia a cerca de 10% do salário mínimo vigente na época do furto.

Ambos defenderam que não é razoável movimentar a máquina pública para punir uma conduta considerada insignificante.

O princípio da insignificância do valor tem sido aplicado pelos tribunais também para evitar que sejam jogados aos presídios brasileiros - já superlotados e dominados pelo crime organizados - condenados por pequenos delitos e que passam a se tornar massa de manobra de grandes criminosos.

Mas o pior é que a decisão de Toffoli de se juntar a Nunes Marques e André Mendonça aponta para o risco de a Corte Suprema do país se tornar majoritariamente conservadora.

O último indicado pelo presidente Lula para o STF, Cristiano Zanin, já tem tomado partido dos conservadores em outros casos. Vez por outra, até Alexandre de Moraes se junta a teses assim.