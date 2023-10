E por que foi assim tão rápido? Porque o presidente da CCJ, David Alcolumbre, que é senador pelo União Brasil do Amapá, já está em plena campanha a presidente do Senado. Ele já foi presidente do Senado e elegeu seu sucessor, o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Com essa votação, ele fez uma demonstração de força. Deu ao governo e ao Supremo o recado de que pode se eleger com o apoio da oposição bolsonarista. E os bolsonaristas também aproveitaram para se juntar na chantagem.

Para eles, quando Arthur Lira (PP-AL) deixar o comando da Câmara, será muito bom ter outro cacique poderoso do centrão no comando do Senado em condições de colocar o presidente Lula e o governo contra a parede. Enfim, é chantagem mesmo: "entrega ou vamos passar com o trator."

Qual a alternativa para o governo? Juntar o MDB com o PSD, o Republicanos e demais partidos de centro direita, que chamam de direita democrática, para formar uma aliança envolvendo a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado em 2024.

O senador emedebista Renan Calheiros (AL) propôs isso aos presidentes do PSD, Gilberto Kassab, e do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP). Mas vai ser muito difícil fazer essa costura. Até porque, Rodrigo Pacheco parece acertado com Alcolumbre.