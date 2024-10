Só Ricardo Nunes não achou este o melhor debate da campanha eleitoral

Mas Pablo Marçal cresceu nos dois últimos blocos. Não só porque conseguiu ridicularizar o prefeito, mas também porque não provocou cadeiradas dos adversários e nenhuma cena de pugilato de seus assessores.

Já Guilherme Boulos (PSOL) ficou no zero a zero. Não teve um grande desempenho, mas também não comprometeu.

Na disputa com Nunes pelo primeiro lugar nas pesquisas, o zero a zero é lucro diante do mau desempenho do prefeito. Na disputa com Marçal, Boulos também não perdeu pontos. Então ficou de bom tamanho.