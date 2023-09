Pode-se estar a buscar reserva de mercado, algo sempre perigoso. A lembrar, a respeito, que a mensalidade em faculdade particular gira em torno de R$ 10 mil. E o inadimplente é barrado, se não renegociar e garantir os pagamentos.

Priapo: machismo e exibicionismo

O mitológico deus grego Priapo não teve lugar no Olimpo. Mas, ficou famoso e atravessou fronteiras. Quando Roma era a capital do mundo e contava com os seus próprios deuses, o Priapo grego foi objeto de culto. E são encontradas sempre a reprodução de Priapo em estatuetas, mundo afora.

Atenção! No Ocidente, Priapo transformou-se em símbolo do machismo, do exibicionismo.

Nas faculdades de medicina aprende-se sobre o priapismo e, em prontos-socorros, age-se para se evitar a gangrena do pênis em face de duradoura ereção.

Pelas notícias que correm, pode-se dizer ter o espírito machista e exibicionista do mitológico Priapo baixou nas faculdades de medicina brasileiras.