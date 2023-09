O vale tudo

Na última reunião da comissão especial voltada a propor um vergonhoso projeto de anistia das sanções eleitorais impostas, em procedimentos administrativos e em processos judiciais, Gleisi, sem mais, opinou pela extinção da Justiça Eleitoral, órgão do Poder Judiciário.

Não bastasse deixou no ar uma indagação: por que, no mundo, só o Brasil possui uma Justiça Eleitoral?

A Justiça Eleitoral, no Brasil, foi uma necessidade.

As eleições brasileiras eram fraudadas: até morto votava. O voto não era secreto. Predominava regionalmente o clientelismo e o coronelismo. As oligarquias davam as cartas e o poder do dinheiro (plutocracia) desiquilibrava os pleitos.

Diante desse quadro, o Brasil não era uma democracia e o sistema republicano uma farsa.