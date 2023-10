Segundo os deputados, diversas decisões do STF violariam a Constituição, a moral e os bons costumes. Tudo, frise-se, seria tratado por PEC, a fugir do veto do presidente da República.

O referido grupo de deputados está furioso porque o STF vem apreciando questões relativas às descriminalizações do aborto e das drogas. A esse grupo, volto a destacar, juntaram-se deputados da chamada bancada ruralista, inconformados com a derrubada do chamado marco temporal nas terras indígenas.

Para empolgar, os inconformados deputados usam surrados argumentos. A começar pela afirmação de a Câmara representar os cidadãos e que restaram eleitos pelo voto livre. Alertam que os 11 ministros do STF não são eleitos pelo voto popular. Lógico, esquecem, e aí está a legitimação, competir a indicação dos ministros do STF pelo presidente da República, eleito chefe da nação.

Outro argumento utilizado centra-se na invasão da competência legislativa, ou seja, o STF teria passado a legislar. A subtrair —alguns usam o verbo furtar— a competência exclusiva do Poder Legislativo federal.

Por enquanto, os deputados mostram os músculos com a obstrução da pauta da Câmara. Em paralelo, o deputado Altineu Côrtes (PL-RJ) propõe a formação de um núcleo institucional para deputados debaterem com ministros do STF as decisões já tomadas. Ou melhor, um núcleo para referendar ou cassar decisões do STF.

San-Suplice Treme

Com apoio na teoria do filósofo inglês John Locke, o jus-filósofo barão de La Brè e Montesquieu, morto em 1775, desenvolveu a teoria da tripartição fundamental dos poderes do estado: Legislativo, Executivo de Judiciário. E alertou para a independência e harmonia entre os poderes.