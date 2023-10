Repassar verbas, colocar um arremedo de Força Nacional sempre representou escapismos, pois a vontade política de enfrentamento desgasta o governante.

O ex-presidente Michael Temer usou remédio constitucional e colocou o general Walter Braga Neto como interventor no Rio de Janeiro. Mas a intervenção não foi além de reequipar as policias. No momento, licitações de compras são revistas em razão de suspeitas de fraudes.

No afogadilho, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, começou a enviar recursos para estados federados que não sabem reprimir as organizações criminosas em expansão . Ficou de anunciar um novo plano, que ainda não tem pronto.

Infelizmente, não percebeu que o fenômeno da criminalidade é nacional. Se é nacional a competência para o contraste é federal. Em outras palavras, não basta auxiliar monetariamente e dar apoio. Tem de assumir o protagonismo.

Nos estados nacionais unitários (o nosso Brasil é federado), o combate é mais simples.

O sistema federativo, no particular, é um complicador: cada unidade federativa conta com as suas policias civil, militar e penitenciária, todas ilhadas, incapazes de trocar informações e atuar permanentemente em mútuo auxílio.